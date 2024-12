Meteo: sta per ritornare lo scirocco, ecco quando si affaccerà nello Stretto

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni

Una ampia circolazione depressionaria, con un minimo posizionato sul medio-basso Tirreno, domina lo scenario meteorologico sul Mediterraneo, apportando condizioni di tempo instabile sui settori tirrenici. Le correnti di libeccio, prevalenti a tutte le quote, stanno lasciando al riparo lo Stretto di Messina e il Messinese, mentre tutto attorno, sul Tirreno, è un fiorire di cumulonembi e temporali, ben visibili dalla città. Alcuni di questi ieri sera hanno sfiorato i quartieri della zona Nord, lasciando a secco la città. Nelle prossime ore questa depressione andrà a colmarsi, ma nel frattempo si aprirà un periodo di maggiore variabilità, con il ritorno dello scirocco nel fine settimana, che dopo settimane tornerà a spirare nello Stretto. Questo a seguito dello sviluppo di una nuova depressione sui mari ad ovest della Sicilia che si avvicinerà all’isola non prima di venerdì.

Mercoledì 11 dicembre 2024

Al mattino condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, con tendenza ad aumento della nuvolosità, per l’arrivo di banchi di nubi alte (cirri, cirrostrati, poi altocumuli), segno di maggiore umidità in quota. Le temperature massime subiranno un lieve aumento, raggiungendo valori di +17°C, localmente +18°C. Venti molto deboli, ancora moderato libeccio sul Tirreno a largo. Mari quasi calmi, mosso il Tirreno.

Giovedì 12 dicembre 2024

Tempo in peggioramento, pur senza avere precipitazioni nel Messinese, ma solo molte nubi, nubi più basse sulla costa ionica, con qualche possibile piovasco sui rilievi entro la serata. Altrove tempo asciutto. Da segnalare l’intensificazione dei venti, pronti a predisporsi dai quadranti sud-orientali, con relativo incremento del moto ondoso sullo Ionio e sullo Stretto, pronti a rendersi mossi in serata. Poco mosso il Tirreno sotto costa.

Venerdì 13 dicembre 2024

Sarà una tipica giornata sciroccale, con il vento da S-SE pronto a spirare anche sostenuto sullo Stretto, divenendo fastidioso, a causa dell’elevato tasso di umidità relativa. Va detto che nonostante il soffio del vento da Sud l’atmosfera sarà tutt’altro che mite, visto che il flusso da Sud-.est raccoglierà aria più fredda, in uscita dalla Grecia, mascherandosi sulle coste di Calabria e Sicilia come scirocco. L’aria più calda scorrerà in quota, contribuendo a creare un esteso corpo nuvoloso di nubi stratiformi. Qualche pioggia in giornata bagnerà la costa ionica, fino ai quartieri sud di Messina. Mari mossi, fino a localmente molto mosso in serata lo Ionio.