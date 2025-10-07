“MezziPerTuttə”, Messina a caccia di formatori: gli obiettivi e come candidarsi

Il progetto, già avviato dal Comune con Atm e Messina Social City, nasce per contrastare le molestie sui mezzi pubblici

MESSINA – Il Comune di Messina a caccia di formatrici o formatori per la campagna nazionale “MezziPerTuttə”. Il progetto è stato avviato dall’amministrazione già da tempo, in collaborazione con le partecipate Atm e Messina Social City. Nasce per contrastare molestie e discriminazioni sui mezzi pubblici e negli spazi della quotidianità. Ora la Giunta, in collaborazione con l’associazione Road to 50%, ha lanciato l’invito a ragazze e ragazzi, donne e uomini maggiorenni di Messina e dei comuni limitrofi a unirsi “a questa rete civica, partecipando a un percorso formativo che fornirà strumenti concreti per condurre incontri di sensibilizzazione e promuovere attivamente il rispetto, la parità e l’inclusione”.

MezziPerTuttə: come funzionerà la formazione

Come funzionerà? Non sono richieste esperienze pregresse. Il Comune spiega che il programma di formazione sarà curato da Road to 50% in collaborazione con i Centri Antiviolenza (CeDAV) e Evaluna APS. Permetterà di ottenere competenze pratiche per riconoscere, gestire e prevenire situazioni di violenza, disagio o discriminazione. Ma anche di trasmettere le competenze acquisite, portando le attività di sensibilizzazione nelle scuole e nei contesti giovanili del territorio.

Cannata: “Sosteniamo con convinzione MezziPerTuttə”

A commentare l’iniziativa è stata Liana Cannata, assessora alle Pari Opportunità e da tempo impegnata su questo percorso: “L’Amministrazione sostiene con convinzione questo progetto che trasforma i giovani in agenti di cambiamento. Scegliere di diventare formatore significa impegnarsi in prima persona per una Messina che crede nella libertà e nel rispetto di tutte le persone”.

Raiti: “MezziPerTuttə arricchisce profondamente”

Al suo fianco Federica Raiti, vicepresidente di Road to 50%: “Fare formazione con MezziPerTuttə è un’esperienza che arricchisce profondamente. Ogni incontro nelle scuole ci mostra quanto questo tema tocchi da vicino le ragazze e i ragazzi, e quanto bisogno ci sia di spazi di ascolto e confronto autentico. Diventare formatrici e formatori significa scegliere di non restare spettatori, ma di far parte di una rete che crede nella libertà e nel rispetto di tutte e tutti”.

MezziPerTuttə: come candidarsi

La campagna “MezziPerTuttə” rientra nel progetto “IncludiME – Sportello delle Pari Opportunità”, finanziato dal PN Metro Plus 2021–2027, e conferma Messina come laboratorio di partecipazione e coesione sociale, dove prevenzione e formazione sono pilastri fondamentali del benessere collettivo. Per candidarsi come formatrici o formatori e partecipare al percorso di formazione, è necessario compilare il modulo disponibile al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/14NqunCvhUFrARXYpqv7r9Iyp4hMmdqAqzJdPbi9PgMU/edit

