Milazzo. Giunta Midili: ok al Piano Triennale delle Opere Pubbliche

Dalla giunta di Milazzo arriva il via libera al Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026. Tra i lavori previsti diversi interventi di rigenerazione urbana

MILAZZO – La giunta di Milazzo approva il Piano Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2024-2026. Già anticipati alcuni interventi inseriti in programma, che riguarderanno principalmente il recupero di luoghi pubblici e lavori di rigenerazione urbana in città. Inoltre, la giunta ha sottolineato che “tutte le opere saranno realizzate senza far ricorso a mutui”.

Nello specifico, uno degli interventi più importanti riguarderà il recupero dell’ex convento dei Cappuccini per una spesa di 900mila euro. L’obiettivo è di destinare l’edificio a centro polifunzionale con vocazione culturale.

In programma anche i lavori già in corso, come quello relativo alla realizzazione del Museo delle Tradizioni Marinare presso l’ex Asilo Calcagno o la riqualificazione di Piazza Marconi. Infine, nel Piano sono stati inseriti anche lavori riguardanti la via San Paolino, l’ex mercato coperto e la realizzazione di un parcheggio al Borgo Antico.