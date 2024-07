Milazzo. Nuovo collegamento stradale da Ciantro a Piazza Marconi

Inaugurata la nuova strada, che collegherà il quartiere Ciantro di Milazzo con Piazza Marconi e con il Porto per migliorare la viabilità cittadina

MILAZZO – Si tratta di un’arteria stradale della lunghezza di meno di 100 metri, ma negli intendimenti dell’amministrazione migliorerà sensibilmente la viabilità cittadina. A Milazzo inaugurata la nuova strada che collega il quartiere di Ciantro con Piazza Marconi e con il Porto.

Al taglio del nastro istituzionale il sindaco Pippo Midili, gli assessori comunali, il presidente del consiglio comunale e alcuni consiglieri: «Una risposta per la popolazione del quartiere Ciantro -ha dichiarato Midili- che effettivamente spesso si trovava ostaggio della viabilità e degli ingorghi».

Il primo cittadino, per l’occasione, ha voluto ricordare una lettera inviatagli poco dopo l’insediamento da una cittadina, nella quale si parlava dei disagi vissuti dagli abitanti della zona: «La signora mi ha raccontato di un incidente abbastanza serio occorso al figlio nella strada di Ciantro evidenziando le grandi difficoltà, in assenza di marciapiedi per i pedoni. Adesso con questo bypass ritengo che anche a piedi si potrà raggiungere la città con maggiore sicurezza».

I lavori sono stati eseguiti dall’impresa C.T.F. srl e hanno riguardato anche la realizzazione di un impianto di illuminazione e dei sottoservizi per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.