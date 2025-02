Monitoraggio delle gallerie “Piano Cutiri”, A18 chiusa in notturna per 4 domeniche

Stop al transito dei mezzi da Tremestieri a Roccalumera, nei due sensi di marcia, nei giorni 9, 16, 23 e 30 marzo

MESSINA – Con la messa in sicurezza e la conseguente riapertura, senza limitazioni di transito, della passerella sul torrente Nisi, sono stati riprogrammati i lavori che interesseranno le gallerie “Piano Cutiri” sull’autostrada A18 Messina – Catania. Oggi in Prefettura, il Comitato Operativo Viabilità (COV) ha aggiornato il cronoprogramma già discusso lo scorso 6 febbraio e sospeso proprio per le necessità di eseguire i lavori sulla passerella del torrente Nisi, bretella su cui dovrà transitare il traffico durante la chiusura della A18.

Lo stop al transito dei mezzi interesserà infatti il tratto autostradale tra Roccalumera e Tremestieri, nei due sensi di marcia, per consentire le lavorazioni che a breve riguarderanno le gallerie “Piano Cutiri” nell’ambito dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria Messina – Catania per la realizzanda Galleria Scaletta. Si tratta di interventi legati alla sicurezza, che consisteranno nella verifica degli intonaci delle volte e nel successivo posizionamento di sensori per la rilevazione storica dei dati relativi alle sollecitazioni strutturali che potrebbero coinvolgere le gallerie autostradali durante i lavori di scavo della nuova galleria ferroviaria.

I lavori saranno eseguiti nelle sole giornate di domenica ed in fascia notturna per 4 domeniche consecutive a partire dal prossimo mese di marzo (9 – 16 – 23 – 30 marzo 2025) nella fascia oraria compresa fra le 21:00 e le 05:00 del mattino successivo, considerato il minor transito di mezzi pesanti.

Durante la riunione di oggi si è inoltre deciso di rinviare ad un prossimo tavolo tecnico in Questura l’analisi di tutti gli aspetti connessi alla viabilità e al transito in sicurezza sulla Strada Statale 114.