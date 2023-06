Morano e Giuffé si laureano campioni siciliani di terza categoria - Tempostretto

La tennista del Circoletto dei Laghi e il collega del Ct Gioiosa hanno prevalso nel torneo organizzato dal Tc Leonforte di Enna

LEONFORTE – Al circolo del Tc Leonforte si concludono i campionati siciliani di tennis riservati a chi aveva una classifica di terza categoria. Presso il comune dell’Ennese ha prevalere sono stati due messinesi, in campo femminile Aurora Morano del Circoletto dei Laghi e in campo maschile Giovanni Giuffrè del Ct Gioiosa, quest’ultimo ha superato in finale Mauro Vitale, tennista di casa, col punteggio di 6-2 7-6.

In campo femminile Morano ha invece superato l’etnea, del Tc Le Roccette, Rebecca Lo Pumo 6-2 6-1, mentre in semifinale aveva sconfitto Giorgia Di Gesù, del Tc Sant’Angelo di Licata, per 6-2 6-3. Queste affermazioni consentono ai neo campioni siciliani di continuare il loro percorso accedendo ai tabelloni nazionali di terza categoria.