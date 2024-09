Morto Mario Angioletti, l’operaio caduto da un ponteggio a Palermo

Il 35enne messinese era entrato in coma dopo l'incidente di due giorni fa

PALERMO – Il 35enne Mario Angioletti, l’operaio messinese caduto pochi giorni da un ponteggio mentre stava lavorando a Palermo, è morto dopo essere rimasto due giorni in coma all’ospedale Villa Sofia. L’uomo era originario di Torre Faro e lascia la moglie e due figlie.

La notizia si è rapidamente diffusa in città, nello sgomento generale. In lutto anche la sezione messinese dell’AIA, l’associazione italiana arbitri, a cui Angioletti era associato. Durante le gare del weekend gli arbitri siciliani scenderanno in campo con il lutto al braccio per commemorarlo.