Museo di Messina. Lavoratori Asu in sciopero

Precari da anni, chiedono la stabilizzazione

Braccia incrociate, in tutta la Sicilia, per i tanti operatori che con il lavoro, ancor di più nel periodo estivo, garantiscono la fruibilità dei siti archeologici e culturali in tutte le province.

Uno sciopero proclamato unitariamente da Fp Cgil, Ale Ugl, UGL A. Sicilia, Confintesa, Cobas-Codir, Usb con cui i lavoratori Asu operanti nel settore dei beni culturali incroceranno le braccia dal 26 luglio al 4 agosto. “Una protesta significativa, che giunge a seguito delle molte richieste d’incontro, purtroppo rimaste senza risposta, inoltrate nel corso di queste settimane alla Presidenza della Regione Siciliana, per affrontare in modo definitivo la questione della stabilizzazione di questi lavoratori”.

Lo sciopero riguarderà tutto il personale Asu in utilizzo presso i siti periferici del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana compresi tutti gli uffici afferenti allo stesso Dipartimento Regionale. A Messina è in corso, fino alle 13, un presidio di lavoratori di fronte i locali del Museo Regionale di viale della Libertà.