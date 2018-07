Presentato il programma del Messina Piano Festival

Cinque appuntamenti con altrettanti giovani e talentuosi pianisti, nella suggestiva cornice di villa Cianciafara a Zafferia, che prenderanno il via lunedì 16 luglio alle ore 21. Il programma della manifestazione è stato illustrato da Giuseppe Grimaldi, direttore artistico e promotore dell’iniziativa organizzata col supporto della People on the Move di Claudio Prestopino. L’evento gode del patrocinio del Comune di Messina e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico”. Alla conferenza stampa è intervenuto l’ingegnere Giuseppe Amedeo Mallandrino, padrone di casa di villa Cianciafara. «Uno spazio che si apre con entusiasmo e gioia alla musica ma anche alla solidarietà – spiega l’ingegnere Mallandrino – per una iniziativa che con passione coltiva cultura».

Portare il pianoforte fuori dalle sedi convenzionali: nasce così Messina Piano Festival e si concretizza come grande atto d’amore verso uno strumento dal grande fascino. Uno spazio magico, Villa Cianciafara, in cui si avverta il senso di libertà che la musica suscita non solo interiormente ma anche fisicamente. «Quando ho proposto, lo scorso anno, l’iniziativa al professore Mallandrino – ricorda Giuseppe Grimaldi – ho ricevuto un immediato ed entusiasta sì, da padrone di casa ha accolto ogni evento con estrema disponibilità e sensibilità. Quest’anno abbiamo deciso di replicare. Il filo conduttore dei cinque appuntamenti sarà ovviamente il pianoforte. Abbiamo voluto puntare su giovani pianisti di cui molti siciliani: vi è il ritorno di Alberto Ferro, fresco vincitore del Premio Beethoven di Bonn, e poi Giuseppe Andaloro siciliano, primo premio Busoni, e ad oggi ultimo italiano ad essersi aggiudicato la prestigiosa competizione pianistica».

Musica e solidarietà: la rassegna si chiuderà sabato 28 luglio col concerto del pianista Alberto Ferro, talento gelese giovanissimo e con all’attivo importantissimi riconoscimenti in Italia e all’estero. Un appuntamento da non perdere. Il ricavato dell’evento sarà devoluto alla Fondazione Aurora Onlus – Centro Clinico NeMO Sud, nell’ambito del cartellone DonARTE. «Un dono prezioso per NeMO Sud. Da subito Giuseppe Grimaldi e Claudio Prestopino hanno abbracciato il progetto per il Centro inserendo l’ultimo appuntamento di Messina Piano Festival all’interno del calendario DonARTE, promosso al fine di legare arte e solidarietà e coinvolgere quanti più donatori possibili a Messina e non solo – aggiunge Letizia Bucalo Vita, responsabile comunicazione, marketing e fundraising di NeMO Sud – un’occasione per fare rete, sostenere le attività del centro che da oltre 5 anni ha accolto più di 3 mila pazienti affetti da malattie neuromuscolari, arrivati da Sicilia e Calabria». Messina Piano Festival comincia lunedì 16 luglio con l'esibizione di Giuseppe Andaloro, nato a Palermo nel 1982, ma esibitosi già nelle più importanti sale da concerto del mondo. Il secondo appuntamento, venerdì 20 luglio, vedrà protagonista Emanuele De Caria, 19enne pianista calabrese, precoce talento musicale. Il 21 luglio Gesualdo Coggi, musicista pluripremiato, nato a Frosinone, classe ’85, docente di Pianoforte Principale presso il Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino. Il 27 luglio sarà la volta di Feodor Amirov, pianista e compositore eclettico, impegnato con successo in vari generi musicali, dalla musica classica per pianoforte all’improvvisazione, dai concerti rock a performances multimediali.

I concerti, ad ingresso gratuito, ad eccezione dell’appuntamento del 28 luglio nell’ambito di DonARTE, avranno inizio alle ore 21; Villa Cianciafara invece aprirà prima i suoi cancelli per accogliere il pubblico all’interno dei suoi splendidi spazi.

16 luglio 2018 (ore 21)

Giuseppe Andaloro in concerto

Il programma:

Petr Ilic Cajkovskij: “Dumka” op.59

Modest Petrovič Musorgskij: “Quadri di un’esposizione”

Claude Debussy: “La plus que lente”, “Nocturne”