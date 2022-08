Musumeci: "In Sicilia si voterà il 25 settembre anche per le elezioni regionali" VIDEO - Tempostretto

L'annuncio del presidente della Regione nel tardo pomeriggio

PALERMO – “Il 25 settembre in Sicilia si voterà anche per le elezioni regionali, oltre che per le politiche come avverrà in tutta Italia”. Lo ha annunciato ufficialmente il presidente della Regione Siciliana oggi nel tardo pomeriggio, alle 19, attraverso un video, nel quale ha spiegato i 4 motivi che lo hanno indotto verso questa decisione. Musumeci ha parlato di una “decisione sofferta e meditata dopo averci pensato per qualche giorno. Non c’è ha aggiunto – alcun motivo politico”.