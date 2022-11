Natale a Messina, si lavora per l'albero a Piazza Unione Europea - Tempostretto

Cantiere aperto di fronte Palazzo Zanca, in attesa di scoprire quali attività saranno previste dall'amministrazione per le festività

MESSINA – Il Natale si avvicina e, in attesa di conoscere quali saranno le attività programma dall’amministrazione, Piazza Unione Europea si prepara… all’albero. Messina avrà ancora una volta addobbi e abbellimenti in gran parte del centro città e il simbolo natalizio di fronte a Palazzo Zanca sarà una delle prime cose che vedranno i turisti al momento di lasciare le navi da crociera.

Stamattina gli operai erano già al lavoro all’interno dell’area recintata nella parte della piazza a ridosso della via Garibaldi, dove sorgerà l’albero di Natale. Un altro piccolo cantiere aperto in pieno centro, quindi, ma stavolta non si parla di rotatorie, parcheggi o aree pedonali. L’anno scorso l’accensione è stata l’8 dicembre, in contemporanea con quello di Piazza Cairoli, che per questo Natale non avrà la “compagnia” della ruota panoramica.