“Nel Messinese tre scuole a rischio chiusura, no al dimensionamento”

La Flc-Cgil si appella agli amministratori locali: "Basta accorpamenti scolastici"

MESSINA – “Ribadiamo con forza la nostra contrarietà a ogni tipo di dimensionamento scolastico. Tre scuole sono a rischio tagli nel Messinese”. Così la segretaria generale della Flc-Cgil (Federazione lavoratori della conoscenza) Messina, Patrizia Donato, durante la conferenza territoriale sul dimensionamento delle istituzioni scolastiche nella sede della Città metropolitana. “Da oltre un anno – ha detto la segretaria – la nostra organizzazione sindacale ha messo in campo a tutti i livelli, provinciale, regionale e nazionale, una battaglia serrata contro i tagli proposti dal governo. Con l’inizio del nuovo anno siamo ancora a discutere di ulteriori accorpamenti per la Sicilia e per il territorio”.

“E su questo – prosegue – portiamo l’esperienza negativa dello scorso anno in cui si è visto come le proposte degli Uffici scolastici provinciali e regionale siano state poi stravolte da decisioni di natura politica, basate su regole e logiche che nulla hanno avuto a che fare con la tutela dei territori fragili o con la salvaguardia del diritto allo studio”.

“Sembrerebbe – fa presente la segretaria della Flc – che dal prossimo anno andrebbero perse altre tre realtà scolastiche, una in città e due nella provincia. E siamo alle solite, sempre in presenza di operazioni che vanno nella direzione di danneggiare e depotenziare la scuola pubblica in termini di risorse finanziarie e professionali. Già il Sud paga un prezzo altissimo in termini di dispersione di carenze strutturali, scuole senza spazi idonei alle attività sportive, poche palestre, tempo pieno in percentuale irrisoria rispetto ad altre regioni del nostro paese, non possiamo anche vedere la scuola che arretra anno dopo anno sul territorio, contribuendo così allo spopolamento del nostro territorio”.

“Contro il dimensionamento scolastico ci appelliamo agli amministratori locali”

“Il sindacato non può essere chiamato a operare delle scelte tra le scuole da mantenere e quelle da cancellare – ha ribadito la segretaria della Flc – il nostro ruolo è quello di lottare per il rafforzamento della scuola pubblica e per la salvaguardia delle autonomie scolastiche”.

Conclude la segretaria Patrizia Donato: “Il sindacato scuola della Cgil, rivolgendosi ai sindaci e agli amministratori locali, evidenzia la necessità di tutelare le intere comunità il cui diritto di poter usufruire di un presidio scolastico presente nel territorio è sancito dalla costituzione. La Flc – aggiunge la segretaria generale – vigilerà sulle proposte sottolineando appunto come le decisioni di natura politica siano ben lontane dai territori dove anche una sola scuola in meno significa molto sul piano occupazionale, sociale e di crescita”.

