 Neve sui Nebrodi, la magia del Biviere e le cascate del Catafurco imbiancati

Neve sui Nebrodi, la magia del Biviere e le cascate del Catafurco imbiancati

Alessandra Serio

Neve sui Nebrodi, la magia del Biviere e le cascate del Catafurco imbiancati

venerdì 27 Marzo 2026 - 12:30

Le immagini dal Parco, dai comuni di Cesarò e Floresta. Imbiancati anche i comuni a bassa quota

La neve è tornata a imbiancare Floresta, Cesarò e gli altri comuni del Parco dei Nebrodi. L’eccezionale ondata di maltempo – qui il meteo di Daniele Ingemi – ha portato neve, grandine e graupel anche sui comuni a quote più basse. Nella gallery le immagini dei nostri lettori dai dintorni del lago Biviere, dalle cascate del Catafurco a Galati Mamertino, da Cesarò e Floresta.

Le foto sono de : chiosco La Cascata di Galati Mamertino, il fotografo Serafino Rattoballi, Antonio Costanzo, stazione web meteo di Floresta

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Anfiteatro di Camaro San Paolo, ecco la gara d’appalto
Luchè conquista Messina: Palarescifina tutto esaurito
Sicilia Express, dal 28 marzo in vendita i biglietti per il treno speciale di Pasqua
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED