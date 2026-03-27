Neve sui Nebrodi, la magia del Biviere e le cascate del Catafurco imbiancati

Le immagini dal Parco, dai comuni di Cesarò e Floresta. Imbiancati anche i comuni a bassa quota

La neve è tornata a imbiancare Floresta, Cesarò e gli altri comuni del Parco dei Nebrodi. L’eccezionale ondata di maltempo – qui il meteo di Daniele Ingemi – ha portato neve, grandine e graupel anche sui comuni a quote più basse. Nella gallery le immagini dei nostri lettori dai dintorni del lago Biviere, dalle cascate del Catafurco a Galati Mamertino, da Cesarò e Floresta.

Le foto sono de : chiosco La Cascata di Galati Mamertino, il fotografo Serafino Rattoballi, Antonio Costanzo, stazione web meteo di Floresta