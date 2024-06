Nizza di Sicilia, il Pd “baluardo di resistenza politica”

Il segretario Scarcella: "Nonostante l’astensionismo e l’avanzata delle ultra destre si conferma come la seconda forza politica locale”

NIZZA DI SICILIA – Il Partito democratico a Nizza di Sicilia si conferma seconda forza politica locale. All’indomani delle elezioni europee il Circolo Pd di Nizza e il suo segretario, Gaetano Scarcella, fanno un adettagliata analisi del voto. ““Le elezioni europee – esordisce Scarcella – consegnano un segnale allarmante: il dato dell’ampio astensionismo e l’avanzata delle ultra destre in Europa”. Scarcella ha sottolineato i segnali positivi “che lasciano ben sperare, come la crescita del Partito democratico, che a livello nazionale supera il 24% e cresce di due punti anche in Sicilia. Il voto dei giovani fuori sede che si polarizza su posizioni di centro sinistra”.

Il Pd a Nizza di Sicilia ha ottenuto un ottimo risultato, confermandosi come la seconda forza politica a livello comunale con una percentuale del 17,25%, superando la media regionale riportata dal Partito e lasciando parecchio indietro le forze di governo regionale e nazionale ed i Cinque Stelle. La più votata tra i candidati dem è stata la messinese Maria Flavia Timbro, che ha riportato 129 preferenze. “Il dato più interessante è rappresentato dal numero complessivo dei votanti Pd (242), analogo a quello riportato nelle precedenti elezioni nazionali in cui però la percentuale dei votanti era stata superiore al 70%. Dunque il Pd a Nizza risente solo marginalmente dell’astensionismo,” ha aggiunto Scarcella.

“Dove i Circoli fanno attività politica con continuità, il Partito cresce e si consolida,” ha affermato il segretario. “Qui la campagna elettorale è stata caratterizzata dalla bella e partecipata iniziativa di piazza che ha coinvolto amministratori, circoli locali e tantissimi cittadini, e da una mobilitazione porta a porta”. Scarcella ha voluto ringraziare gli elettori nizzardi per la fiducia che continuano a riporre nel PD e, in secondo luogo, tutti gli iscritti e simpatizzanti, per il tempo e la passione che dedicano al Partito. “I migliori auguri – ha concluso Scarcella – vanno al neo eletto Peppino Lupo e un ringraziamento speciale a Maria Flavia Timbro che ha condotto una campagna elettorale esemplare tra la gente, senza risparmiare energie,”” ha concluso Scarcella.”.