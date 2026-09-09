Partecipate, il Pd attacca: “Quindici su diciotto erano candidati con Basile”

Il gruppo consiliare all'attacco: "Si sono presentati in 550, a cos'è servito?"

MESSINA – Le nomine di presidenti e cda delle società partecipate, arrivate nella giornata di ieri (8 settembre), continuano a far discutere. Il gruppo consiliare del Pd, composto da Alessandro Russo, Antonella Russo e Mariella Perrone, ha attaccato la giunta Basile sottolineando che “15 dei 18 prescelti erano candidati nelle liste a sostegno del sindaco”. Il tutto su “oltre 550 persone” che hanno presentato la candidatura rispondendo agli avvisi pubblici del Comune. E quindi: “La domanda è inevitabile, a cosa sono serviti gli altri curricula? Quale comparazione è stata effettuata, con quali criteri sono stati individuati i profili migliori?”.

Partecipate, l’attacco del Pd: “Ai 532 non scelti diciamo…”

Perrone e i due Russo hanno convocato una conferenza stampa per domani, giovedì 10 settembre, ma intanto hanno spiegato: “Il potere fiduciario del sindaco non è in discussione, ed è previsto dalla legge. Altra cosa è costruire una procedura pubblica che alimenta nei cittadini l’aspettativa di una selezione effettiva, per poi arrivare a un risultato che somiglia alla prosecuzione delle liste elettorali, con l’incarico che finisce ai candidati non eletti o comunque a persone vicine all’amministrazione. Ai 532 che non ce l’hanno fatta possiamo solo suggerire di candidarsi alle prossime elezioni con De Luca e Basile. Sembra essere il criterio più efficace per sperare in un incarico in questa città”.

“Contestiamo il metodo e il modello di potere”

E ancora: “Non discutiamo preventivamente le competenze dei singoli nominati, che saranno giudicati per il lavoro che svolgeranno, un lavoro peraltro importantissimo, visto che gran parte dei servizi comunali sono gestiti proprio dalle partecipate. Contestiamo un metodo e un modello di potere. Quindici liste a sostegno del sindaco alle ultime elezioni, una macchina politico-elettorale senza precedenti per dimensioni, centinaia di candidature raccolte per le partecipate e infine quindici nomine su diciotto pescate fra chi si era candidato senza essere eletto”.

Il Pd: “De Luca ha costruito un sistema”

“Diventa – hanno concluso – a questo punto difficile prendere sul serio la retorica dell’anti-sistema con cui Cateno De Luca gira la Sicilia promettendo liberazioni e rivoluzioni. Il sistema esiste già, ed è quello costruito a Messina. E quando ci spiegano che il modello Messina va esportato in tutta l’isola, adesso sappiamo con maggiore chiarezza di quale modello si stia parlando”.

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