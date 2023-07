Non presentò carte false per entrare in Atm, autista assolto - Tempostretto

Non presentò carte false per entrare in Atm, autista assolto

Scagionato uno dei lavoratori licenziati perché secondo l'azienda aveva mentito sull'età MESSINA – Assolto perché il fatto non sussiste. Si è chiuso con l’assoluzione il processo abbreviato per Giuseppe Corvasce, uno degli autisti dell’Atm finito nel calderone dei così detti “furbetti”, denunciati con l’accusa di aver presentato carte false alla selezione. Accusa che per lui, difeso dagli avvocati Rosaria Filloramo e Antonio Arena, è però caduta. Lo stesso processo per altri autisti si è chiuso invece con la condanna di primo grado. Tutti, Corvasce compreso, erano stati licenziati. Oggi per lui arriva il verdetto che lo scagiona totalmente.