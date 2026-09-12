 Dopo quasi un secolo chiude la storica edicola di Lipari, ma la vendita continua

Dopo quasi un secolo chiude la storica edicola di Lipari, ma la vendita continua

Redazione

Dopo quasi un secolo chiude la storica edicola di Lipari, ma la vendita continua

sabato 12 Settembre 2026 - 18:38

L'ottantenne Domenico Belletti dice addio all'unica edicola nell'isola a causa del caro affitto. Però non molla e a bordo di un furgoncino itinerante venderà giornali e libri

LIPARI – Troppo caro l’affitto. Domenico Belletti, quasi 81 anni, ha dovuto dire addio alla sua storica attività, che ha sfiorato il secolo. L’edicola di via corso Vittorio Emanuele, l’unica edicola di Lipari, ha chiuso i battenti. Uno stop a un’attività iniziata nel 1928. Giornali e libri in vendita in un territorio con diecimila persone e nel periodo estivo sui trentamila. Ma Domenico Belletti non molla e ha deciso di rifornire i residenti e i turisti a bordo di un furgoncino rosso itinerante.

“Non voglio togliere un servizio a Lipari”, ha dichiarato il titolare. La sua è una storia di resilienza.

L’edicola di famiglia, nata quando i giornali arrivavano nell’isola sulle barche a remi, nel tempo era diventata anche un punto di riferimento culturale per chi cercava libri e pubblicazioni sulla storia e la natura delle Eolie, anche in lingua straniera, riporta Ansa Sicilia.

Foto dell’edicola Belletti dal gruppo su Fb curato dal Notiziario delle Eolie

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