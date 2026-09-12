“Autismo: dalla complessità alla personalizzazione”, il confronto multidisciplinare sui nuovi approcci

Il seminario è stato organizzato da ASSOME Academy in collaborazione con CNR-IRIB Messina.

MESSINA – Si è svolto stamattina al Palacultura il seminario “Autismo: dalla complessità alla personalizzazione – Nuovi paradigmi scientifici e clinici tra eterogeneità, neurodiversità, assessment, tecnologie e servizi reali”, organizzato da ASSOME Academy in collaborazione con CNR-IRIB Messina.

Una giornata di aggiornamento dedicata a un tema in continua evoluzione, che coinvolge ricerca, clinica, riabilitazione, educazione e servizi. L’obiettivo è mettere a disposizione dei professionisti le più recenti evidenze scientifiche e favorire un confronto multidisciplinare sui nuovi approcci alla valutazione e all’intervento.

Ad aprire i lavori il Presidente di ASSOME Academy, Emanuele Rossorollo: “La formazione continua rappresenta un investimento sulle persone e sulla qualità dei servizi. Avere sul territorio occasioni di aggiornamento e confronto di questo livello significa dare valore ai tanti professionisti che ogni giorno lavorano al fianco di bambini, ragazzi e alle loro famiglie. È questa la direzione che vogliamo continuare a sostenere. Portare competenze, ricerca e nuove opportunità formative a Messina.”

Al centro dell’incontro, con le formatrici Dott.ssa Flavia Marino e Dott.ssa Paola Chilà, anche l’evoluzione della ricerca internazionale, sempre più orientata a superare una lettura uniforme dell’autismo per riconoscerne la complessità e l’eterogeneità. La dottoressa Flavia Marino, Ricercatrice CNR-IRIB Messina, Psicologa e Psicoterapeuta, sottolinea “Oggi la ricerca ci chiede di guardare all’autismo attraverso le caratteristiche e le traiettorie individuali, considerando non solo la persona, ma anche i contesti in cui vive. Questo significa ripensare assessment e interventi in una prospettiva sempre più personalizzata.”

Il seminario è stato accreditato ECM per le professioni previste e, a seguito delle richieste ricevute, è stato accreditato anche presso l’Ordine regionale degli Assistenti Sociali.