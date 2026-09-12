 "Autismo: dalla complessità alla personalizzazione", il confronto multidisciplinare sui nuovi approcci

“Autismo: dalla complessità alla personalizzazione”, il confronto multidisciplinare sui nuovi approcci

Redazione

“Autismo: dalla complessità alla personalizzazione”, il confronto multidisciplinare sui nuovi approcci

sabato 12 Settembre 2026 - 17:30

Il seminario è stato organizzato da ASSOME Academy in collaborazione con CNR-IRIB Messina.

MESSINA – Si è svolto stamattina al Palacultura il seminario “Autismo: dalla complessità alla personalizzazione – Nuovi paradigmi scientifici e clinici tra eterogeneità, neurodiversità, assessment, tecnologie e servizi reali”, organizzato da ASSOME Academy in collaborazione con CNR-IRIB Messina.

Una giornata di aggiornamento dedicata a un tema in continua evoluzione, che coinvolge ricerca, clinica, riabilitazione, educazione e servizi. L’obiettivo è mettere a disposizione dei professionisti le più recenti evidenze scientifiche e favorire un confronto multidisciplinare sui nuovi approcci alla valutazione e all’intervento.

Ad aprire i lavori il Presidente di ASSOME Academy, Emanuele Rossorollo: “La formazione continua rappresenta un investimento sulle persone e sulla qualità dei servizi. Avere sul territorio occasioni di aggiornamento e confronto di questo livello significa dare valore ai tanti professionisti che ogni giorno lavorano al fianco di bambini, ragazzi e alle loro famiglie. È questa la direzione che vogliamo continuare a sostenere. Portare competenze, ricerca e nuove opportunità formative a Messina.”

Al centro dell’incontro, con le formatrici Dott.ssa Flavia Marino e Dott.ssa Paola Chilà, anche l’evoluzione della ricerca internazionale, sempre più orientata a superare una lettura uniforme dell’autismo per riconoscerne la complessità e l’eterogeneità. La dottoressa Flavia Marino, Ricercatrice CNR-IRIB Messina, Psicologa e Psicoterapeuta, sottolinea “Oggi la ricerca ci chiede di guardare all’autismo attraverso le caratteristiche e le traiettorie individuali, considerando non solo la persona, ma anche i contesti in cui vive. Questo significa ripensare assessment e interventi in una prospettiva sempre più personalizzata.”

Il seminario è stato accreditato ECM per le professioni previste e, a seguito delle richieste ricevute, è stato accreditato anche presso l’Ordine regionale degli Assistenti Sociali.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Camere con vista sulla Farmacia del ‘500: a Roccavaldina “sboccia” la Locanda delle Rose VIDEO
Dal primo peschereccio ibrido del Mediterraneo all’aliscafo più grande del mondo: le sfide di Navtec VIDEO
Team Motors, usato garantito e auto aziendali a km zero Nissan e Volvo VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED