La Team Volley Messina conferma Francesca Frigione

Per la Serie D femminile arriva un’altra conferma, si tratta di Francesca Frigione classe 2006 che nella passata stagione ha giocato al centro

MESSINA – La Team Volley Messina prosegue la presentazione delle ragazze che andranno a comporre la prima squadra femminile affrontando il campionato di Serie D agli ordini di coach Giovanni Di Mauro. Dopo quella di Erika Lo Nostro in casa biancorossa arriva un’ulteriore conferma con l’ufficializzazione di Francesca Frigione.

Frigione centrale di ruolo classe 2006, si appresta a giocare per il quarto anno consecutivo con la Team Volley Messina. Cresciuta nella Ssd UniMe in cui ha disputato i campionati giovanili fino alla Serie D. Il passaggio alla Team Volley Messina dalla stagione 2023/2024, i due anni successivi Frigione gioca la Serie C in biancorosso.

“Sono contenta di continuare il percorso con la Team Volley Messina – dice Francesca Frigione – Grazie al supporto di compagni, staff e società sono cresciuta molto personalmente e tecnicamente. Impegno e dedizione non mancheranno e cercheremo di concretizzare il lavoro iniziato l’anno scorso”.