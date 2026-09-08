Taormina. Manuli aderisce a Controcorrente. Sud chiama Nord: “Traditori”

Il consigliere comunale e presidente di Progetto Ricostruzione Taormina "sposa" La Vardera: "Necessario un cambiamento reale per il territorio"

TAORMINA – “Progetto Ricostruzione Taormina guarda con convinzione all’adesione del proprio presidente Luca Manuli a Controcorrente, annunciata in occasione degli Stati Generali del movimento. Si tratta del naturale sviluppo di un percorso radicato negli ultimi anni a Taormina, che proietta su una dimensione più ampia l’esperienza maturata da PRT”. Così in una nota il movimento politico taorminese commenta l’adesione del consigliere comunale al partito di La Vardera. Progetto Ricostruzione Taormina dopo l’alleanza con Cateno De Luca alle ultime elezioni amministrative a Taormina era passato all’opposizione in disaccordo con la linea politica dell’attuale sindaco e leader di Sud chiama Nord.

“Restano centrali i nostri valori fondanti: la forza del civismo, il primato del bene comune e un metodo d’azione basato su ascolto, responsabilità e competenza”, precisa il movimento, secondo cui “l’adesione di Luca Manuli non rappresenta un allontanamento dal percorso di Progetto Ricostruzione Taormina, ma un’occasione per mettere a disposizione di una realtà politica più ampia un’esperienza civica nata e cresciuta sul territorio”.

Manuli ha ribadito la necessità di un cambiamento reale per il territorio, capace di mettere al centro l’interesse generale dei cittadini e di superare quei meccanismi politici fondati su cerchi ristretti, livelli informali di potere e decisioni assunte da pochi.

“L’adesione di Luca a Controcorrente rappresenta un passaggio importante, non solo per la sua esperienza personale, ma per tutto il percorso di PRT. In questi anni abbiamo costruito un progetto civico radicato nella nostra città, fondato sulla libertà di pensiero, sul confronto e sull’interesse generale. Oggi quella stessa esperienza può contribuire a costruire una prospettiva più ampia per la Sicilia, senza perdere il legame con il territorio e senza rinunciare alla nostra identità”, dichiara Marco Rao, segretario di PRT.

“Abbiamo sempre creduto che il civismo non debba essere una parentesi della politica, ma un modo diverso di fare politica. L’ingresso di Luca in Controcorrente porta con sé questa esperienza e può diventare un’opportunità per creare relazioni, competenze e nuove energie. A Taormina continueremo a lavorare con la stessa libertà e con la stessa coerenza, guardando già alle amministrative del 2028 e alla necessità di costruire una proposta realmente alternativa per la città”, aggiunge Alessio Bonesoli, vicepresidente di PRT.

La replica di Sud chiama Nord: “Ecco il volto del tradimento”

A dare il benvenuto a Manuli in Controcorrente è stato lo leader Ismaele La Vardera assieme al deputato regionale messinese Alessandro De Leo in un video realizzato Stati Generali del movimento. Una circostanza che ha dato scatenato la replica piccata di Sud chiama Nord

“Ecco il volto del tradimento ai danni dei cittadini – si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook del partito di De Luca -. Ismaele La Vardera, Alessandro De Leo e Luca Manuli hanno in comune esattamente questo: hanno tradito chi li ha votati in quanto eletti nelle fila di Sud chiama Nord / Cateno De Luca. I primi due hanno tradito Cateno De Luca e la comunità di Sud chiama Nord facendosi eleggere al Parlamento Siciliano per poi cambiare schieramento; il terzo, eletto a Taormina nelle liste a sostegno di Cateno De Luca, li ha raggiunti di recente. Per noi, la politica è una cosa seria, fatta di rispetto. Diffidate da chi usa il vostro voto per costruire carriere personali. Fortunatamente la nostra comunità cresce giorno dopo giorno, aggregando le forze sane dei territori con entusiasmo e partecipazione”, conclude Sud chiama Nord.