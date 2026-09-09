Nuova centralina meteo a Passo Cattafi: la rete di monitoraggio si rafforza nella Valle del Mela

L'impianto di Floripotema garantirà il rilevamento dei dati in tempo reale a Passo Cattafi. Da lunedì cantiere sulla Sp 66

Un nuovo tassello si aggiunge alla rete di monitoraggio ambientale e di protezione civile della Città Metropolitana di Messina. Nella frazione di Passo Cattafi, all’interno del territorio comunale di San Filippo del Mela, è in arrivo la nuova stazione meteorologica di Floripotema.

L’installazione dell’impianto, affidata alla società specializzata Cae S.p.A., permetterà di potenziare il rilevamento dei dati atmosferici e pluviometrici in tempo reale in una zona strategica del comprensorio. Un’integrazione fondamentale per affinare l’osservazione dei microclimi locali e migliorare la tempestività della risposta in caso di allerta idrogeologica e fenomenti atmosferici intensi.

Per consentire le operazioni di posizionamento e messa in funzione delle apparecchiature, tra il 14 e il 18 settembre verrà allestito un cantiere temporaneo lungo la Strada Provinciale 66, compreso tra il km 3+350 e il km 3+450. In quel tratto la circolazione sarà regolata a senso unico alternato tramite impianto semaforico, garantendo comunque il transito pedonale e il passaggio prioritario dei mezzi di soccorso.