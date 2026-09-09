Sabato mattina il primo passaggio temporalesco, ma l’autunno è ancora lontano

Ancora estate a Messina e in Sicilia. Da giovedì aumentano le temperature

L’estate continua a regnare sovrana su Messina e su tutta la Sicilia. Fino a venerdì 11 settembre il caldo resterà il protagonista indiscusso, con giornate soleggiate, temperature tipiche di agosto, cielo sereno o poco nuvoloso e temperature stabilmente elevate, con valori che nelle ore più calde si manterranno ben al di sopra delle medie del periodo. La sensazione di afa sarà particolarmente intensa nelle zone costiere e nelle aree urbane, dove la ventilazione spesso manca.

Da giovedì le temperature subiranno un’ulteriore leggera risalita di qualche grado. Il termometro potrebbe toccare o superare i +31°C +32°C in molte località, con punte ancora più alte nelle zone interne e nelle aree meno esposte alle brezze marine. Il sole alto e la scarsità di nubi contribuiranno a rendere le giornate particolarmente calde e prolungate.

L’effetto dei mari caldi

Un elemento chiave che spiega perché il caldo stia resistendo così a lungo è la temperatura elevatissima dei mari che circondano la Sicilia. Le acque del Tirreno, dello Ionio e del Canale di Sicilia risultano ancora molto calde, con valori nettamente superiori alla media climatologica. Questo “serbatoio di calore” continua a rilasciare energia verso l’atmosfera, mantenendo le temperature dell’aria sopra le medie stagionali anche nelle prossime settimane. Finché i mari resteranno così caldi, sarà difficile vedere un vero crollo termico. Solo nelle aree interne avremo delle minime un po’ più basse, per il maggiore irraggiamento notturno.

Il primo vero segnale di cambiamento arriverà però nel weekend. Da sabato una prima area di instabilità si avvicinerà da ovest e attraverserà progressivamente la Sicilia da ovest verso est. Si tratterà del primo passaggio temporalesco organizzato della stagione. Sui mari ad ovest della Sicilia si formeranno dei sistemi temporaleschi a mesoscala (grossi ammassi temporaleschi dove le precipitazioni sono distribuite in modo non uniforme) che daranno luogo a rovesci e temporali, con il rischio di qualche locale nubifragio sabato mattina, soprattutto sulla fascia tirrenica e sulla zona nord di Messina. I fenomeni, dove si verificheranno, potranno risultare anche intensi ma di breve durata.

Fortunatamente si tratterà di un passaggio piuttosto veloce, anche se localmente ci potranno essere dei disagi, per allagamenti istantanei e rapide piene dei piccoli corsi d’acqua. Già domenica il sole tornerà a fare capolino, fra nubi sparse e qualche altro rovescio possibile. Dopo il passaggio instabile le temperature caleranno solo di un paio di gradi. Di giorno resterà comunque caldo, con valori ancora sopra le medie, mentre le notti saranno appena un po’ più fresche, e si scenderà sui +20°C +21°C.

Nessun cambio di stagione, dunque, e nessun arrivo anticipato dell’autunno. Quello che stiamo vivendo è semplicemente una normale fase di transizione di fine estate, caratterizzata da qualche temporale di passaggio e da un leggero calo termico, ma ancora pienamente inserita nel contesto estivo. Il vero autunno, con piogge più organizzate, temperature medie sensibilmente più basse e un netto cambio di regime atmosferico (arrivo delle perturbazioni atlantiche), non arriverà prima della fine di ottobre e di novembre.