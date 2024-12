Onde sonore a Messina: musica e solidarietà per la X edizione

Dal 18 dicembre la tradizionale iniziativa artistica di Caronte & Tourist sulla nave "Elio". Sostegno alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili

MESSINA Musica nel segno della contaminazione. E solidarietà e prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili al fianco di Arcigay. “Onde Sonore”, la tradizionale rassegna artistica che si svolge a cavallo

delle festività di fine anno a bordo delle navi di Caronte & Tourist in navigazione nello Stretto, festeggia i suoi primi dieci anni. E nel 2025 C&T intende celebrare sessant’anni dalla prima navigazione sullo Stretto.

Il direttore artistico, il bluesman Max Garrubba, ha composto un cartellone ricco di

jazz, blues, musica classica e pop.

Ad aprire la rassegna artistica, il 18 dicembre a bordo della “Elio”, sarà l’ensemble d’archi Dionisio String Quartet, seguite dal cantautorato italiano de “Gli Aventi (A20)”. Doppio appuntamento anche il 23 dicembre con il Kilombo Trio del pluripremiato fisarmonicista Antonio Grosso e, a seguire, lo swing dei The Walkin’ Mood. A concludere la rassegna concertistica, il 30 dicembre, i Blue in Blues, capitanati dallo stesso Max Garrubba, in uno spettacolo che mescola blues, spettacolo e cabaret.

Spazio ai bambini il 22 dicembre, in un incontro con Babbo Natale, mentre il 6 gennaio toccherà al personaggio della Befana.

Sostegno al progetto d’informazione sessuale e prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili



Si legge in una nota di presentazione: “Da un format pensato per accogliere i passeggeri in navigazione nel periodo di Natale, Onde Sonore negli anni si è naturalmente trasformata in una piattaforma di solidarietà matura e pronta a sostenere progetti sempre più ambiziosi. Dieci anni sono infatti anche quelli di impegno solidale, quest’anno rinnovato da un nuovo e importante obiettivo. Da un format pensato per accogliere i passeggeri in navigazione nel periodo di Natale, Onde Sonore negli anni si è naturalmente trasformata in una piattaforma di solidarietà matura e pronta a sostenere progetti sempre più ambiziosi. Dieci anni sono infatti anche quelli di impegno solidale, quest’anno rinnovato da un nuovo e importante obiettivo. Il ricavato dalla vendita dei biglietti sarà come sempre raddoppiato da C&T e sosterrà il progetto di informazione sessuale e prevenzione delle Ist (Infezioni Sessualmente Trasmissibili) promosso da Arcigay Messina in collaborazione con l’Università di Messina e il dipartimento di Malattie Infettive del Policlinico di Messina, promotori dell’innovativo progetto “S.a.f.e.U.”.

“Drammatico aumento di Ist e Hiv”

“Le Ist e i nuovi casi di Hiv – raccontano i dati – sono in drammatico aumento. Proprio in occasione del periodo della rassegna, a bordo delle navi saranno presenti postazioni dedicate alla prevenzione e all’informazione, con il coinvolgimento di volontari immunologi e psicologi che offriranno supporto e consulenza su tematiche legate alla salute e al benessere sessuale”.

Il programma sono stati presentati dal responsabile del Personale e della Comunicazione, Tiziano Minuti, e dal direttore artistico Max Garruba, nel corso di una conferenza stampa tenutasi nella sede del Gruppo. A ribadire l’importanza e il sostegno dell’azienda all’iniziativa l’amministratore delegato di Caronte & Tourist, Pietro Franza.

Tra gli ospiti intervenuti, Giovanni Francesco Pellicanò, primario del reparto di Malattie Infettive del Policlinico di Messina, il presidente di Arcigay Messina, Rosario Duca, e Miriana Venniro studentessa del Dipartimento di Psicologia rappresentante, con Chiara De Angelis, del progetto “S.a.f.e.U.” coordinato dal professore Alessandro De Carlo.