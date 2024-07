MESSINA – Barche abusive: continuano le operazioni di controllo della Guardia costiera e della polizia municipale guidata dal comandante Giardina. Stamattina sono state rimosse le cime e domani interverrà Messina Servizi per la rimozione.

Nel frattempo, il Comune di Messina sta effettuando un censimento delle imbarcazioni, per definirne il numero effettivo presente sul territorio. Questo consentirebbe di scegliere in via derogatoria gli spazi in cui collocarle.

