Ospedale di Milazzo, le eccellenze di otorinolaringoiatria

L'ambulatorio farmaci biologici è diventato Centro prescrittore unico per la Sicilia

L’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria dell’ospedale di Milazzo, diretta dal dott. Vincenzo Milone, garantisce un’assistenza sanitaria di alta qualità, con un servizio di guardia attiva diurna e reperibilità notturna, coprendo tutta la fascia costiera tirrenica della provincia di Messina. Durante il periodo estivo, oltre alla popolazione residente, il servizio si estende anche ai turisti che affollano questa zona, comprese le splendide isole Eolie. Il reparto, oltre al primario Vincenzo Milone, ha anche eccellenti dirigenti medici: Carmelo Quattrocchi, Francesco La Malfa, Piera Bonavita, Massimo Munafò e Salvina Ruolo e personale infermieristico molto efficiente e competente.

Nel corso del 2024, effettuati oltre 500 interventi chirurgici, suddivisi tra bassa, media e alta complessità, e più di 5000 prestazioni ambulatoriali e di pronto soccorso. Già nei primi giorni del 2025, eseguiti con successo diversi interventi oncologici ad alta complessità, tra cui una laringectomia totale con svuotamento latero cervicale, un’emiglossectomia con svuotamento latero cervicale e una bucco-faringectomia. Il livello delle cure fornite ha permesso ai pazienti di evitare il cosiddetto turismo sanitario.

Oltre ai tradizionali servizi ambulatoriali, che includono visite otorinolaringoiatriche, audiologiche, esami endoscopici e audio-vestibolari, anche servizi complessi e specializzati. Negli ultimi anni, è stato attivato un ambulatorio per la prescrizione e somministrazione di farmaci biologici per la poliposi rino-sinusale, diventando un centro prescrittore unico autorizzato dalla Regione Sicilia per questa area. Inoltre l’ambulatorio oncologico consente ai pazienti del distretto testa-collo di effettuare un controllo costante nel tempo. Infine, questa Unità Operativa è stata più volte citata per aver fatto tempestivamente interventi salvavita in pazienti con difficoltà respiratorie acute, causate da shock anafilattico o ingestione di corpi estranei, anche in pazienti pediatrici.

La Direzione Strategica dell’Azienda sanitaria provinciale di Messina esprime grande soddisfazione per i risultati ottenuti dall’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale di Milazzo.

“La professionalità e la dedizione del personale sanitario, inclusi gli infermieri e gli operatori sanitari, hanno permesso di fornire un servizio di eccellenza, rispondendo in modo efficace e tempestivo alle esigenze della comunità. Vogliamo esprimere un particolare apprezzamento per il lavoro instancabile del personale infermieristico, la cui competenza e umanità fanno la differenza nel percorso di cura dei pazienti. Continueremo – aggiungono il direttore generale Asp Giuseppe Cuccì, il direttore amministrativo Giancarlo Niutta e il direttore Sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi – a supportare e promuovere iniziative che garantiscano standard elevati di cura e assistenza per tutti i pazienti. Siamo orgogliosi di garantire un servizio sanitario di eccellenza e di continuare a rispondere alle esigenze della nostra comunità. In un contesto sanitario in continua evoluzione, è fondamentale investire nelle risorse umane e nelle tecnologie per garantire cure sempre più specializzate. Siamo impegnati a migliorare costantemente e ad ampliare l’offerta assistenziale, affinché ogni paziente possa ricevere le migliori cure possibili. La nostra missione è quella di essere un punto di riferimento per la salute della popolazione, promuovendo la prevenzione e l’accessibilità ai servizi sanitari. La collaborazione tra le diverse unità operative e il costante dialogo con i cittadini sono elementi chiave per il nostro successo”.