Ospedale di Taormina, sindaci jonici a confronto con il presidente Schifani - Tempostretto

L'annuncio del deputato Pd Calogero Leanza: martedì 10 l'audizione in commissione Sanità all'Ars

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani e l’assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, interverranno in audizione, in Commissione Sanità dell’Ars, il 10 gennaio sulla situazione e sul futuro dell’Ospedale ‘San Vincenzo’ di Taormina. Lo comunica il deputato regionale del Pd, Calogero Leanza, vicepresidente della commissione stessa.

“Grazie alla mia iniziativa – spiega il parlamentare – avremo finalmente un confronto diretto con i vertici regionali. Come avevo chiesto, martedì parteciperanno anche i vertici dell’Asp di Messina e Taormina e i sindaci di Taormina, Mario Bolognari, di Santa Teresa Riva, Danilo Lo Giudice, di Giardini Naxos, Giorgio Stracuzzi, di Letojanni, Alessandro Costa e una delegazione di amministratori del comprensorio ionico”.

