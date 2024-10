Ospedale Milazzo. Attivati due nuovi posti in pediatria

Due nuovi posti letto di osservazione breve pediatrica, all’ospedale Fogliani di Milazzo. Ne hanno parlato i vertici dell’Asp

MILAZZO – L’ospedale di Milazzo avrà due nuovi posti letto in pediatria. L’Asp ha annunciato l’arrivo al Fogliani di nuovi posti dedicati all’osservazione breve, con l’obiettivo di favorire gli accessi e permettere ai pazienti di essere subito accolti dagli specialisti.

Della questione se ne è discusso nel corso di una conferenza stampa, alla presenza dei vertici dell’Asp e del sindaco di Milazzo, Pippo Midili. Nel corso dell’incontro il direttore generale dell’Asp, Giuseppe Guccì, ha spiegato: «Si tratta di un intervento che rientra in quella progettualità che l’Azienda sanitaria intende portare avanti nell’interesse delle strutture ospedaliere del comprensorio. Attraverso l’Obi pediatrico avremo una maggiore e più appropriata capacità di presa in carico dei bambini».

Antonio Giallara, direttore sanitario facente funzioni del Fogliani, ha quindi aggiunto: «L’attivazione di questi due posti letto ci permette di decongestionare il pronto soccorso generale che come è noto ha accessi importanti per far sì che i bambini possano subito essere visitati evitando l’attesa».

Infine Adata Betto, direttrice facente funzioni del reparto di pediatria, ha sottolineato l’importanza del reparto che, solo nel 2023, ha accolto quasi 6000 pazienti fornendo consulenze e attivando ricoveri.