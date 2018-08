Porto di Tremestieri, manca ok al dragaggio. E una signora non vuole andar via

Non c'è ancora l'autorizzazione al dragaggio per l'avvio delle opere del porto di Tremestieri. E' l'ultimo ostacolo da superare prima che i mezzi possano finalmente entrare in azione. In questo week end è previsto l'arrivo del pontone Paladino, che sarà utilizzato per tutto il corso dei lavori.

Non è ancora ultimata neppure la questione espropri, in particolare una signora vive ancora nelle aree da sgomberare e fa resistenza per andar via. Ultimata, invece, la bonifica bellica.

Il segretario di Fast Confsal, Nino Di Mento, ha chiesto al prefetto e al sindaco "la convocazione di un tavolo tecnico al fine di superare con tutti i soggetti interessati i punti ancora irrisolti, per garantire il totale svolgimento dei lavori e non incorrere in delle riserve tali da compromettere il normale svolgimento dell'appalto".