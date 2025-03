Palmi. Trasportavano alimenti con false certificazioni e veicoli non idonei, 2 denunce

Le certificazioni false sono state sequestrate ed i titolari delle imprese sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria

PALMI – La Polizia Stradale, nell’ambito di una serie di controlli nei confronti di conducenti e della regolarità dei veicoli utilizzati nelle più disparate attività di trasporto, come ad esempio quello di persone e cose, animali vivi e merci pericolose, ha scoperto che due imprese di trasporto del territorio utilizzavano certificazioni A.T.P.(acronimo di Accord Trasport Perissable) false, a discapito delle cautele che regolamentano il trasporto di tali alimenti, che quindi venivano trasportati senza garanzia del mantenimento della cd “catena del freddo”.

Le certificazioni false sono state sequestrate ed i titolari delle imprese sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria. I veicoli, senza valida certificazione non possono circolare e quindi il conseguente rischio per la salute pubblica è stato eliminato.