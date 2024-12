Panoramica dello Stretto, “percorsi pedonali impraticabili”

I percorsi realizzati a favore di pedoni e runners sono pieni di erbacce e rifiuti. Bisogna intervenire al più presto

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275:”A cosa serve aver fatto i percorsi pedonali in Panoramica se poi li si lascia in questo stato? Un’opera utile che diventa inutile per scarsa manutenzione. È ormai la regola a Messina. Mio figlio non può muoversi a piedi in panoramica a causa del degrado e dei passaggi ostruiti da erbacce, spazzatura e quant’altro. Siamo oltre la galleria, direzione Palermo al km 2800″.