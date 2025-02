Ospedale Papardo. La dialisi si può fare a casa, in telemedicina

Il medico può esaminare il paziente a distanza

L’Unità operativa complessa di Nefrologia e Dialisi dell’ospedale Papardo, diretta dal dottor Paolo Monardo, è il primo centro al sud Italia che porta a domicilio la visita clinica, senza perdere l’accuratezza diagnostica, attraverso l’utilizzo del totem eViSuS, grazie al quale vengono effettuate scrupolose visite a tutto tondo dall’équipe preposta formata dai medici Teresa Casuscelli Di Tocco e Carmelo Saterno e dalle infermiere specializzate C. Ragno, P. Santamaria e G. Sfravara.

La teledialisi è un servizio innovativo di telemedicina che consente il trattamento dialitico peritoneale in autonomia e a domicilio. Ciò permette, anche, la presa in carico del paziente fragile a 360°, includendo valutazioni mediche riguardanti malattie concomitanti, come ad esempio la psoriasi, il diabete, ecc., grazie all’ausilio della realizzazione e archiviazione di immagini e/o video da poter analizzare anche in differita.

Sono diversi e molto importanti i vantaggi derivanti dall’applicazione di questa innovativa procedura di cura domiciliare: dalla riduzione degli accessi ospedalieri, al monitoraggio costante delle condizioni cliniche con precoce individuazione delle complicanze e conseguente equità di accesso alle cure anche per chi vive in zone disagiate o difficilmente raggiungibili.