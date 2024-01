Parcheggi “gialli” riservati ai residenti del centro di Messina: la proposta di Pergolizzi

Il presidente del Consiglio ha chiesto al sindaco Basile e all'assessore Mondello di pensare a stalli riservati, anche a causa dei posti mancanti per i dehors

MESSINA – Stalli riservati ai residenti delle aree del centro storico e commerciale della città. Questa è la richiesta avanzata dal presidente del Consiglio comunale, Nello Pergolizzi, al sindaco Federico Basile e all’assessore alla Mobilità, nonché vicesindaco, Salvatore Mondello. Pergolizzi ha spiegato che questa necessità “si rende sempre più stringente soprattutto alla luce delle concessioni di suolo pubblico che numerose attività commerciali del centro della città hanno ottenuto per estendere in esterno la loro operatività, con la realizzazione dei dehors”.

Pergolizzi: “I dehors hanno ridotto gli stalli”

E proprio “laddove si consideri che i dehors hanno ridotto il numero degli stalli di parcheggio nelle aree centrali, appare evidente come per i residenti sia ormai molto difficoltoso e disagevole riuscire a trovare aree di parcheggio a servizio delle proprie abitazioni”. Per questo Pergolizzi ha chiesto di valutare la proposta, per poter individuare “nel perimetro del centro storico e commerciale degli stalli destinati all’esclusivo utilizzo dei residenti in dette aree”.

“Come Milano e Firenze”

Inoltre ha richiamato gli esempi dei comuni “di Milano e di Firenze” che “hanno già regolamentato in tal senso la materia, prevedendo l’individuazione di stalli riservati delimitati da strisce orizzontali di colorazione gialla a servizio della esclusiva fruizione dei residenti nel centro storico”.