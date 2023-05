Parcheggia e va all'edicola ma l'auto "scappa" e distrugge una vetrina - Tempostretto

È successo sul Corso Cavour a Messina e per fortuna non sembrano esserci feriti

MESSINA – Un grande frastuono e poi la sorpresa. Non c’era nessun guidatore al comando della Renault che stamattina, intorno alle 9.30, ha sfondato in retromarcia una vetrina di un negozio sul Corso Cavour. L’auto era stata parcheggiata dall’altra parte della strada da una donna, impegnata in edicola, probabilmente in doppia fila, quando ha iniziato la sua lenta corsa a ritroso, tagliando il vialone e scontrandosi con la vetrina.

Per fortuna, nessun pedone stava transitando sul marciapiede e non si registra alcun ferito. Resta da capire la dinamica: freno a mano dimenticato o un problema alla vettura?