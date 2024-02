Passo falso di Akademia, non sfrutta match point e cede al tiebreak a Mondovì

Serata sfortunata, la formazione di coach Bonafede ha ottenuto più punti delle avversarie nei cinque set

MONDOVÌ – Al Palamanera nella quinta della pool promozione cade l’Akademia Città di Messina. Sconfitta al tie break da Mondovì che in casa aveva già fatto una vittima eccellente in stagione sempre in casa ed era stata Talmassons. La sconfitta per le atlete di coach Bonafede è arrivata al tiebreak, capitan Martinelli e compagne erano andate in svantaggio ma avevano ribaltato la gara conducento per due set a uno. Nel quarto parziale ha inizialmente rincorso la formazione peloritana che nel finale tirato ha avuto due match point che non sono andati a segno prima di cedere ai vantaggi per 28-26. Al tie-break dopo un iniziale break di vantaggio sul 4-6 la formazione di coach Basso è passata a condurre e non ha mai lasciato la testa della gara andando a chiudere per 15-13.

Akademia perde pur conquistando più punti delle avversarie, 111 contro 103. Si tratta della sesta sconfitta in stagione, la seconda in trasferta della pool promozione dopo la sconfitta in un palazzetto altrettanto caldo che era quello di San Giovanni in Marignano. Akademia aggiunge un punto ma nei fatti potevano essere tre se si fosse chiusa la partita in quattro. In classifica ora è a 50 punti, ancora terza ma dietro vittoria al tiebreak per Macerata contro Busto Arsizio e anche per San Giovanni in Marignano contro la capolista Perugia, entrambe inseguono un posto ai playoff.

Non c’erano precedenti tra le due squadre con Mondovì che come quest’anno era nel girone opposto a quello di Akademia nella stagione regolare e ha poi disputato la pool promozione come quest’anno, mentre Città di Messina aveva giocato in pool salvezza.

Akademia Città di Messina – Lpm Bam Mondovì 2-3

A breve la cronaca…

Tabellino

Risultato finale: 25-22 15-25 20-25 28-26 15-13.

Arbitri: Denise Galletti & Antonio Testa.

Mondovì: Alassia 1, Lux 21, Marengo 0, Coulibaly 0, Lapini ne, Farina 11, Pizzolato ne, Riparbelli 11, Tellone 0, Decortes 28, Manig ne, Grigolo 9.

Allenatore: Claudio Basso. Assistente: Raffaele Grasso.

Akademia: Battista 20, Martinelli 3, Catania ne, Ciancio ne, Modestino 12, Felappi ne, Mearini 3, Payne 31, Joly 3, Rossetto ne, Maggipinto 0, Galletti 1, Michelini ne.

Allenatore: Fabio Bonafede. Assistente: Flavio Ferrara.