Assurdo: parcheggio a pagamento davanti a scivolo per disabili

Contestiamo spesso l'opera degli incivili ma in questo caso è il Comune ad essere chiamato in causa

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Come si fa a mettere le strisce blu per i parcheggi a pagamento proprio dove c’è uno scivolo per disabili? Sembra che le ditte incaricate dal Comune di Messina non ci vedano o non comprendano. In via dei Verdi di fronte Università, Dipartimento di Economia”.

Tante volte abbiamo criticato il comportamento di incivili che parcheggiano agli angoli delle strade e davanti agli scivoli. Peraltro il Comune ha portato avanti in questi mesi il meritorio progetto “Messina accessibile” finalizzato all’eliminazione delle barriere archittetoniche che ostacolano la mobilità dei soggetti più deboli. Mai ci saremmo aspettati, perciò, che si collocasse uno stallo per il parcheggio a pagamento proprio davanti a uno scivolo. In questo caso lascia perplessi l’intera catena di esecuzione del lavoro che non risulta avere proprio senso.