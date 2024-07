“L’acqua manca anche a Mortelle”

La segnalazione di un residente di un complesso

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Voglio segnalare che nel complesso Mortelle mare, proprio di fronte al Lido del Tirreno, manca l’erogazione d’acqua dalla sera di venerdì. La segnalazione al Coc ha avuto come unica risposta il fatto che si trattava di un guasto e che avrebbero sistemato in giornata. Alla mia richiesta di invio di un’autobotte mi è stato risposto che l’acqua sarebbe tornata nel pomeriggio o al massimo domattina. E che quindi non sarebbe potuta essere inviata”.

