Ennesima perdita d’acqua. Una beffa per chi ha i rubinetti a secco

La segnalazione di un lettore

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Via Candore n. 105/107: copiosa perdita di preziosa acqua da 20 giorni”.

Sono queste situazioni, Che si ripetono in diverse zone della città, a rendere ancora più insostenibile il disagio di chi è costretto a rifornirsi di acqua con i bidoni perché a casa sua i rubinetti sono a secco da giorni, tanto da non riuscirsi nemmeno a lavare. Le perdite d’acqua vanno riparate subito. Ovviamente questa azione non sarebbe pienamente risolutiva della crisi idrica ma darebbe comunque una mano. E soprattutto trasmetterebbe un messaggio positivo ai cittadini.