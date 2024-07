Rione Ogliastri. Cronaca di quasi un mese senz’acqua

Al rione Ogliastri manca l'acqua e non si trova una soluzione dignitosa al problema

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Viale Regina Elena – Rione Ogliastri. Cronaca di quasi un mese in assenza di erogazione idrica. I nostri problemi iniziano giorno 28 giugno da quando, forse a causa della scarsa pressione, non avviene l’erogazione idrica per i piani superiori al primo”.

Continua la cittadina: “Sopralluoghi tecnici, segnalazioni, numerosissime telefonate tra Coc, Amam, tecnici ecc. ecc. ancora nessuno si è occupato di gestire la situazione. Ogni giorno una versione diversa da parte di Amam: “Sono problemi vostri, deve occuparsene Iacp, deve occuparsene l’amministratore di condominio, dovete fare dei lavori, aumenteremo la pressione” (si è verificato un problema relativo alle competenze ma Basile ha assicurato oggi che “il Comune affronterà la situazione al cento per cento”, n.d.r.). L’ultima proprio ieri quando un operatore Amam mi ha tranquillizzata perché i tecnici stavano effettuando una manovra per aumentare la pressione e che quindi non avrebbero mandato l’autobotte. L’acqua sarebbe stata in erogazione da lì a poche ore. Ma ciò non è avvenuto e ci ritroviamo al sesto giorno senza rifornimento idrico (l’ultimo giovedì scorso). Ho appena richiamato al Coc e ho fatto l’ennesima segnalazione che, se non verrà esitata entro oggi, da domani sarà annullata”.

Le disavventure subite dagli abitanti di questa zona, anche per problemi strutturali e antichi, ora decisamente peggiorati, sono state raccontate da Tempostretto. Da parte loro, Amam e amministrazione hanno assunto degli impegni per risolverli in tempi brevi, crisi idrica permettendo. Continueremo a seguire la vicenda.

