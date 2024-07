Galleria S. Marta, “qualcuno s’occuperà della perdita d’acqua?” VIDEO

Una cittadina a nome dei condomini di via D'Amore: "Un problema trentennale"

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Scrivo anche a nome di tutti i condomini che abitano nella via Vincenzo D’Amore, vicino alla scalinata Santa Marta. Lì dove regna lo stato di abbandono per quanto riguarda l’ormai nota perdita di acqua che c’è nella galleria. Posteggiare è diventato un problema e, con la melma che si è formata, si rischia di scivolare. L’Amam sembra non conoscere questo problema. Sono anni che lo segnaliamo. In realtà, da più di 30 anni esce l’acqua dal muro della galleria”.

Continua la cittadina: “Tempo fa hanno messo un tubo, per rattoppare, ma non hanno concluso nulla. Si pensi che per costruire un nuovo palazzo il costruttore ha creato un pozzo, se così lo vogliamo chiamare, per convogliare l’acqua che si perde. E oggi, incanalata, una parte confluisce nelle acque bianche. A voi questo sembra normale? Per non parlare delle zanzare che ti assalgono prima di entrare in macchina… Ci sarà qualcuno che risolverà questo problema trentennale?”.

Sulla galleria e la perdita presenterà un’interrogazione il consigliere comunale Dario Carbone. Quello che emergerebbe è che ci sono più competenze, dal Comune al ministero della Difesa, che potrebbero rallentare o complicare le operazioni di recupero.