Più bus tra Taormina e Castelmola: si passa da una a sei corse al giorno

TAORMINA – Da una a sei corse giornaliere nei giorni feriali lungo la “Linea Verde” tra Taormina e Castelmola. Novità per i trasporti pubblici nel Taorminese. Da lunedì 10 febbraio ASM ha deciso di aggiungere cinque corse oltre alla prima, con partenza alle 7.20 da piazza Sant’Antonio. Le altre partiranno alle ore 8.55, 12.10, 14.55, 16.55, con l’ultima corsa alle ore 18.25.

Per raggiungere Castelmola sono disponibili ulteriori 6 corse con partenza alle 07.02 da piazza San Pancrazio, alle ore 08.05, 11.10, 14.00, 15.40 e 17.40 dall’ospedale San Vincenzo. La domenica e nei giorni festivi, in cui fino ad oggi non c’erano corse, saranno invece effettuate quattro corse con partenza da piazza Sant’Antonio alle ore 8.55, 14.55, 16.55 e ultima partenza alle ore 18.25; mentre per raggiungere Castelmola la prima partenza sarà da piazza San Pancrazio alle ore 8.25, e le successive alle ore 14.00 e 17.40 dall’ospedale “San Vincenzo”.

De Luca: “Risposta concreata a studenti, lavoratori e cittadini”

Il sindaco di Taormina Cateno De Luca ha spiegato: “L’incremento delle corse tra Taormina e Castelmola rappresenta un passo significativo per migliorare la mobilità tra i due centri, rispondendo alle esigenze dei residenti e dei pendolari. Questo potenziamento del servizio non è solo una risposta concreta alle necessità quotidiane di studenti, lavoratori e cittadini, ma testimonia anche il nostro impegno costante nel garantire maggiori servizi alla comunità. Stiamo puntando molto sul trasporto pubblico, convinti che una mobilità efficiente sia fondamentale per la qualità della vita e per il turismo, settore chiave della nostra economia. ASM sta facendo un grande lavoro per migliorare il servizio e rendere gli spostamenti più agevoli, e continueremo su questa strada, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente l’offerta, specialmente nei mesi estivi e in fascia serale”.

Russo: “Così anche più turisti”

E così ha parlato invece Orlando Russo, sindaco di Castelmola: “Sono estremamente soddisfatto dell’incremento delle corse giornaliere, frutto di una sinergia tra i Comuni del comprensorio, che riesce a venire incontro alle esigenze dei miei cittadini che, come da loro più volte richiesto, avranno la possibilità di spostarsi più agevolmente, oltre a fornire un’ulteriore offerta di trasporto ai numerosi turisti che giornalmente vengono a visitare Castelmola”.

Infine Pippo Campagna, presidente di Asm: “Un ulteriore ed importante passo è stato compiuto per incentivare il collegamento comprensoriale, con un consistente aumento del numero delle corse da Taormina a Castelmola. Il nostro prossimo obiettivo sarà quello di ampliare maggiormente, nel periodo estivo, il numero delle corse in modo tale da offrire un servizio più efficiente a residenti e turisti con la possibilità di viaggiare fino a tarda sera”.