Alì Terme. Edifici scolastici e strade di campagna, la minoranza interroga

ALI' TERME. Sono tre le interrogazioni poste al sindaco dal gruppo consiliare di minoranza “Orgoglio aliese”. Riguardano sicurezza e prevenzione degli edifici scolastici, sicurezza e prevenzione delle strade sterrate di campagna e la mensa scolastica.

Come si legge nel primo documento posto all’ attenzione del primo cittadino, dell’ area tecnica e dell’ assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Alì Terme viene chiesto “se sono state eseguite le verifiche sismiche degli edifici, l’adeguamento strutturale e antisismico, la messa in sicurezza delle zone a rischio, il programma di adeguamento per gli interventi sismici, la valutazione della sicurezza e formazione sismica sia per gli studenti che per il personale scolastico”.

Alla risposta dovrà essere allegata anche tutta la documentazione che attesta le varie verifiche effettuate. Per quanto concerne la messa in sicurezza delle strade sterrate di campagna il gruppo “Orgoglio aliese” richiede un intervento di sistemazione in vista del periodo autunnale quello più esposto al rischio di frane e alluvioni per evitare con l’ arrivo delle prime piogge disagi come già accaduto in passato. La zona interessata è quella di contrada Tripi e di tutte le strade collegate. Si richiede una messa in sicurezza del costone roccioso adiacente alla zona che può divenire mezzo di gravi incidenti.

I consiglieri di minoranza chiedono in un terzo documento “se l’ amministrazione attuale si sia documentata sulle norme igienico-sanitarie, e sulla situazione dei dipendenti presso la mensa refettoria dell’ Istituto scolastico del Comune di Alì Terme, in quanto ci sono determinati requisiti da mantenere". E’ stata richiesta una copia della documentazione per quel che concerne l’ attestato di formazione per alimentaristi rilasciato al personale addetto alla mensa dalla locale Asl, dei requisiti di sicurezza degli ambienti del refettorio.