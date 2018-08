Piazza del Popolo, chiuso circolo dove si spacciava: arrestato catanese

Tanta gente entrava e usciva dal circolo Mondo Libero, sotto i portici di Piazza del Popolo. Dentro, c'era un'associazione dilettantistica per gli amanti del biliardo. Il via vai, però, era troppo repentino: la maggior parte di quelli che entravano ne uscivano soltanto pochissimi minuti dopo. Troppo pochi, per gli amanti del tappeto verde.

E' stato questo ad insospettire gli agenti delle Volanti, che dopo qualche giorno di appostamenti all'esterno hanno fatto irruzione all'interno del circolo. I loro sospetti erano fondati: nascosti tra un forno a microonde e il case di un DVD c'erano 6 dosi di marijuana, da 25 grammi ciascuno. Fermato il titolare, il catanese Giuseppe Bonifacio, i poliziotti hanno controllato anche la sua macchina e l'abitazione, trovando ulteriore droga. In particolare nell'auto c'erano un panetto di hashish e mezzo chilo di marijana mentre in casa, dentro il case di un pc, nel salone, sono stati trovati e sequestrate due confezioni da 5 grammi di marijuana e l'occorrente per i confezionamento delle dosi.

Per Bonifacio è scattato l'arresto ed ora è in carcere a Gazzi. Denunciato invece un pregiudicato di 49 anni messinese, ritenuto complice del catanese nell'attività di spaccio.

Il locale è stato sequestrato e chiuso al pubblico.