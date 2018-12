Spaccio alla villetta Royal. Arrestato pusher 18enne

MESSINA - Spaccio di droga a pochi metri di distanza dall'area giochi per i bimbi. Non è una novità, purtroppo, alla villetta Royal Quasimodo. Ieri pomeriggio, all'arrivo della Polizia, un gruppo di giovani è scappato e uno di loro ha buttato tra i rifiuti alcuni involucri. C'erano nove dosi di marijuana, dal peso totale di 12 grammi e mezzo, e un pezzo di hashish.

Un 18enne marocchino è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo previsto per oggi.