Ponte, “dall’Europa solo lo 0,18% del costo”

Così replica il comitato "Invece del ponte" alle dichiarazioni dell'ad Ciucci e alla soddisfazione del ministero

Altro che sostegno dell’Europa al ponte sullo Stretto. Per il comitato “Invece del ponte”, si legge sulll’Ansa, “siamo su scherzi a parte. Sono spariti da tempo gli investitori privati – commenta Elio Conti Nibali – e l’Europa adesso promette di contribuire con lo 0,18% del costo preventivato dell’opera”.

Continua Conti Nibali, in rappresentanza di Invece del ponte: “25 milioni dall’Europa per finanziare il progetto del ponte; i restanti 14 miliardi necessari per i lavori li troveremo strada facendo. Questa è la grande notizia rimbalzata da Bruxelles e che gli uffici stampa del Mit, ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e della società Stretto di Messina rilanciano con squilli di tromba” (fonte Ansa),

I commenti di ieri, da parte dell’amministratore delegato Pietro Ciucci e degli ambienti del ministero, riguardavano il cofinanziamento per la progettazione ferroviaria legata alla grande opera, deliberato dallo strumento finanziario Cef (Connecting Europe Facility). In ogni caso, il tema, in attesa dei pareri decisivi, è destinato a continuare a far discutere.



Articoli correlati