Ponte sullo Stretto, ecco perché la Corte dei Conti dice no

Tre motivi principali per i quali non c’è il visto sulla delibera Cipess

Si è presa tutti e trenta i giorni disponibili, la Corte dei Conti, per pubblicare le motivazioni del no all’atto Cipess del 6 agosto 2025, che aveva approvato il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto.

Il Collegio, presieduto dal presidente Ermanno Granelli e con relatrice la consigliera Carmela Mirabella, ha ravvisato tre profili di illegittimità di “immediata e decisiva rilevanza”, oltre a diverse altre osservazioni con finalità conformativa per la successiva azione amministrativa.

Le tre motivazioni principali

La Corte dei conti ha concentrato la sua analisi sulla legittimità dell’atto, inquadrandolo anche in considerazione dell’importanza strategica dell’opera e delle risorse pubbliche destinate. Le tre principali violazioni contestate attengono al rispetto delle normative europee (Direttiva Habitat e Direttiva Appalti) e all’esclusione di un’autorità di regolazione nazionale.

Violazione della direttiva Habitat: la procedura Iropi non basta

Il primo profilo di illegittimità riguarda la procedura seguita per superare il parere negativo sulla valutazione di incidenza appropriata ambientale (VIncA) espresso dalla Commissione tecnica Via-Vas del Mase (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica). Il Consiglio dei ministri, con una delibera del 9 aprile 2025, aveva approvato la cosiddetta relazione Iropi (Imperative Reasons of Overriding Public Interest), dichiarando la sussistenza di motivi imperativi di interesse pubblico.

Secondo il Collegio, questa procedura in deroga è viziata per un difetto di istruttoria adeguata, non risultando coerente con i limiti tassativi imposti dalla direttiva Habitat. In particolare, la Corte ha contestato: l‘assenza di soluzioni alternative, cioè che “le verifiche sull’assenza di alternative al Ponte non sono state supportate da una valutazione basata esclusivamente su criteri ambientali, ma sono risultate estremamente sintetiche e assiomatiche”; e la prevalenza dei motivi economici: “Le considerazioni sull’interesse pubblico imperativo (che, per la direttiva, devono essere legate a salute dell’uomo, sicurezza pubblica o conseguenze positive primarie per l’ambiente)” sono state ritenute carenti, mentre la relazione si è soffermata “eccessivamente sugli effetti economici, i quali, in assenza degli altri, richiederebbero il previo parere della Commissione europea”.

Le modifiche sostanziali agli appalti

La Corte ha ritenuto violato l’articolo 72 della direttiva europea numero 2014/24/UE (Direttiva Appalti), richiamato dal decreto legge numero 35/2023 come parametro di legittimità per il riavvio dei contratti (come quelli con il Contraente generale).

Il Collegio ha concluso che le modifiche apportate ai contratti originari risultano sostanziali, al punto da configurare le condizioni che “avrebbero attratto ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione”. Tra queste modifiche, si evidenziano: il cambio radicale nelle modalità di finanziamento, passato da un modello con il 60% di risorse da reperire sui mercati internazionali senza garanzia dello Stato a un modello finanziato integralmente su risorse pubbliche; le novità negli indici di aggiornamento del corrispettivo del contraente generale; la riduzione della quota di prefinanziamento a carico del contraente generale, passata dal 15% proposto in gara fino a un limite del 5%.

Per la Corte, queste modifiche avrebbero imposto la necessità di una nuova competizione concorrenziale. Inoltre, l’Amministrazione “non ha fornito la documentazione necessaria per dimostrare che l’aggiornamento dei costi non avesse superato il limite del 50% previsto dalla stessa direttiva, al di sopra del quale una gara diventa obbligatoria”.

L’Autorità dei trasporti esclusa illegittimamente

La terza motivazione è relativa alla mancata acquisizione del parere dell’Autorità di regolazione dei trasporti (Art) nell’ambito della procedura di approvazione del Piano economico-finanziario (Pef).

Il Cipess aveva escluso l’Art basandosi sulla classificazione del tratto di rete oggetto della concessione come “strada extraurbana di categoria B”. La Corte ha disatteso questa interpretazione, richiamando la competenza generale dell’Art che si radica nella “previsione del pedaggio, indipendentemente dalla tipologia di strada”. L’apporto tecnico dell’Autorità era considerato un “doveroso contributo” per la tutela dell’utenza e la sostenibilità economica e finanziaria dell’opera, come richiesto dal d.l. numero 35/2023.

Le altre osservazioni con finalità conformativa

Il Collegio ha infine fornito indicazioni (con finalità “conformativa” per le Amministrazioni coinvolte) su ulteriori profili, che non sono stati ritenuti dirimenti per la ricusa del visto, ma che evidenziano altre carenze: Mancanza del parere Nars (Non è stato acquisito l’avviso preventivo del Nucleo di consulenza per l’Attuazione delle linee guida per la Regolazione dei Servizi di pubblica utilità (Nars); Verifica requisiti di gara (È stato richiamato il principio generale di continuità secondo cui il possesso dei requisiti di gara per Contraente generale, Project Management Consultant e Monitore ambientale deve essere verificato per tutta la durata del contratto; Necessaria motivazione (È stata ribadita l’esigenza di garantire effettività al principio di trasparenza, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di una motivazione adeguata e non integrata in un momento successivo); Mancanza di un secondo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici (L’assenza di un parere aggiornato da parte di questo organo consultivo è stata ritenuta una lacuna istruttoria, dato che il parere utilizzato risaliva al 1997 e il progetto ha subito varianti).

In conclusione, la Delibera Cipess numero 41/2025 è stata dichiarata non conforme a legge e il Collegio ha disposto la ricusa del visto, bloccando l’efficacia dell’atto che avrebbe dovuto dare il via definitivo alla realizzazione dell’opera.

