Premio Atena Nike, i premiati della terza edizione

A Tindari la serata finale davanti a un pubblico numeroso. Tanti gli ospiti del mondo del cinema

TINDARI – Successo per la terza edizione del premio cinematografico Atena Nike, organizzato da Fabio Saccuzzo e con la direzione artistica di Gabriella Carlucci. La premiazione si è tenuta a Tindari davanti a un pubblico numero, che ha applaudito i tanti personaggi saliti sul palco durante la serata condotta da Antonella Salvucci e Dario Bandiera.

Tanti i temi affrontati durante l’evento, soprattutto economici legati al mondo del cinema con il coordinamento dei professionisti dello Studio Saccuzzo&Associati, esperti in tax-credit cinematografico e opportunità fiscali a sostegno della filiera di settore.

L’elenco dei premiati

Tra i premiati: Antonella Ponziani (Premio alla Carriera); Gianluca Santoni (Miglior Film “Io e il secco”); Giulio Beranek (Premio Miglior Attore per il film “Doppio passo”); Claudia Cusmano (Premio Miglior Attrice per il film “Primadonna”); Valeria Golino (Premio Serie tv a con “L’arte della gioia”); Alessia Di Cosimo (Premio Miglior Regia per il film “L’età giusta”); Mario Spinocchio (Premio Miglior Film Tematiche Sociali con “Fuori scuola”); Zavvo Nicolosi (Premio Miglior Opera Prima con il film “La primavera della mia vita”); Simone Zambelli (Miglior Attore Emergente con il film “Misericordia”); Demetra Bellina (Premio Miglior Attrice Emergente per il film “Non credo in niente”); Colapesce e di Martino (Premio Best soundtrack per il film “La primavera della mia vita”); Armando Pizzuti (Premio Miglior Casting Director).

Per quanto riguarda la sezione cortometraggi i premi sono stati assegnati a: Aldo Iuliano (Premio Miglior Cortometraggio con il corto “Dive”); Francesco Gheghi (Miglior Attore sezione cortometraggi); Ira Fronten (Miglior Attrice per il cortometraggio “Ignoti”); a Gasparre Rizzo il Premio Sant’Agata Film Fest (Festival Partner) con il cortometraggio “Super Jesus”; a Francesco Santocono il Premio Estimar Festival del Cinema Italo – Spagnolo (Festival Partner) con cortometraggio “Destini avversi”; a Giulia Vitaliti il Premio Estimar Festival del Cinema Italo – Spagnolo (Festival Partner) con il cortometraggio “ al cortometraggio “Destini avversi” e Mathieu Volpe riceve il Premio Vision2030 (Festival Partner) con il cortometraggio “Eldorado”.

Gli attori Manuela Ventura e David Coco hanno ricevuto il Premio Sezione Speciale Talento Siciliano, mentre Sergio Friscia ha ricevuto il Premio Sezione Speciale Cinema – Radio – TV; a Lorenzo Cammisa è stato assegnato il Premio Nuovo Imaie, a Claudia Conte il Premio Sezione Speciale Impresa Donna e il Premio Sezione Speciale Legalità è stata assegnato all’Associazione Penelope.

Le menzioni speciali

Tra i riconoscimenti anche la Menzione speciale a Francesco Lama per il documentario “Il silenzio perfetto”, il premio al Miglior Documentario “Toxicily” di Francois-Xavier Destors, il Miglior Documentario “Toxicily” di Alfonso Pinto e a Lorenzo Puntoni Premio Moscerine Film Fest (Partner) con “L’acquario”. Menzione Speciale a Carmelo Gianluca Bonsignore (Sindaco della Città di Patti) per il grande sostegno e contributo dell’amministrazione comunale e della comunità pattese per la realizzazione del Premio Atena Nike.

Tante le novità di quest’anno, in particolare le sezioni speciali “Cinema e salute” ed “il premio distribuzione”. Il primo è stato assegnato a Simone Petralìa per il film “Giorni felici” e il secondo al film “Fuori scuola” della Inthelfilm srl. Il premio Atena Nike è organizzato col Patrocinio del Comune di Patti, la Regione Siciliana, il Nuovo IMAIE, lo Studio Saccuzzo & Associati, Today Entertainment, l’associazione Sicilia Attiva e l’Equipe Pianeta Vacanze. Si ringraziano i main sponsor dell’iniziativa Studio Saccuzzo & Associati, Ca’ Domus boutique hotel Roma, Coca Cola, Formula Coach Srl, Indaco Sped, Plurimpresa e Compagnia della Bellezza.