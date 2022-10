Al via esercitazione IT-Alert: coinvolti anche Saponara e Villafranca

Sarà necessario prestare attenzione, durante le giornate di esercitazione, ai messaggi di allerta che potrebbero arrivare sui cellulari della zona

SAPONARA – Nuova iniziativa della Protezione Civile, che torna a coinvolgere il territorio in una nuova esercitazione lanciata nell’ambito del programma “Sisma dello stretto 2022”. Ad essere coinvolti, questa volta, alcuni Comuni di Reggio Calabria e nel tirreno anche i Comuni di Saponara e Villafranca Tirrena.

L’esercitazione si svolgerà dal 4 al 6 novembre, prevedendo la simulazione di un terremoto di magnitudo 6.0 ovvero di un evento sismico capace di causare diversi fenomeni tra cui frane, fiumi di fango e maremoti. Nell’ambito delle operazioni di esercitazione saranno effettuati dei test sul funzionamento del sistema IT-Alert, un sistema di broadcasting capace di inviare messaggi di allerta a tutti gli smartphone presenti nella zona.

Nei dintorni di Saponara, dunque, a partire dalle 10.00 del 4 novembre potrebbero essere ricevuti dei messaggi recanti la dicitura “Esercitazione di Protezione Civile”. Sarà necessario, in seguito, premere il tasto “Ok” al fine di poter tornare ad utilizzare normalmente il proprio smartphone. Nulla di cui preoccuparsi, dunque, qualora si riceva il suddetto messaggio che rappresenta soltanto una fase di test per la messa in totale operatività del nuovo sistema di allarme della Protezione Civile.