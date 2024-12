Quale futuro per il Messina? Il sindaco Basile convoca il presidente Sciotto

Le trattative che sembrano sfumare e la squadra che naviga al terz’ultimo posto, a serio rischio retrocessione. Il sindaco Federico Basile e il presidente del Consiglio comunale, Nello Pergolizzi, hanno convocato il presidente del Messina, Pietro Sciotto, per chiarire quali possono essere le prospettive per la società.

Risposte che la città e i tifosi aspettano da tempo, tanto da disertare lo stadio in attesa di una svolta.

“Desideriamo manifestarle la profonda rilevanza che la Società A.C.R. Messina ricopre nel tessuto sociale e culturale del nostro territorio – scrivono Basile e Pergolizzi -. La sua attività sportiva, infatti, non solo sostiene e promuove i valori dello sport ma contribuisce attivamente a rafforzare il senso di appartenenza e la coesione della nostra comunità”.

“Alla luce di tale importanza – proseguono – le chiediamo cortesemente di programmare un incontro istituzionale, al fine di approfondire, anche in considerazione della trattativa in corso, le prospettive future della Società, valutare i piani di sviluppo e condividere possibili strategie per affrontare le eventuali sfide che si presenteranno. Riteniamo che un confronto diretto possa favorire un dialogo costruttivo e consentire di individuare, con lungimiranza, soluzioni sostenibili e orientate alla crescita del Club. Confidando nella sua disponibilità, restiamo in attesa di un suo gentile riscontro per definire i dettagli organizzativi dell’incontro”.