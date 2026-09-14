 "Quando la vita riparte 100 volte". Incontro con Giorgio Paolucci al Palacultura di Messina

“Quando la vita riparte 100 volte”. Incontro con Giorgio Paolucci al Palacultura di Messina

Redazione

“Quando la vita riparte 100 volte”. Incontro con Giorgio Paolucci al Palacultura di Messina

lunedì 14 Settembre 2026 - 06:30

Le storie dei beneficiari del progetto "Il Dono", che offre doposcuola gratuito, affiancamento di Hikikomori e “Lupi solitari”, supporto alle famiglie, recupero cibo e altro ancora

Proseguono le attività de “Il Dono”, il progetto del Banco di Solidarietà Nunzia Manganaro di Messina che realizza un insieme di iniziative e percorsi: doposcuola gratuito, affiancamento di Hikikomori e “Lupi solitari”, supporto alle famiglie, recupero e distribuzione di generi alimentari, viaggi educativi, laboratori e incontri culturali.

Il prossimo appuntamento, promosso assieme al Centro culturale “Don Giuseppe Riggi” che lo organizza, è fissato per venerdì 18 settembre, alle ore 18, al PalaCultura di Messina (Sala Palumbo).

L’incontro si intitola “Quando la vita riparte 100 volte” e vede al centro del confronto le esperienze raccontate in “Cento ripartenze. Quando la vita ricomincia” volume 2 (edizioni Itaca). A parlarne interverrà l’autore del libro, Giorgio Paolucci, editorialista del quotidiano Avvenire, di cui è stato vicedirettore, già curatore di diverse mostre del Meeting di Rimini. Insieme con lo scrittore interverrà Alessandra Calafiore, assessora alle Politiche sociali del Comune di Messina. E l’iniziativa darà voce anche alle testimonianze delle “ripartenze” di persone messinesi che, nel tempo, hanno beneficiato della solidarietà del BdS Nunzia Manganaro e di altre associazioni del terzo settore.

L’appuntamento di venerdì 18 settembre fa seguito all’incontro intitolato “Tra le crepe della guerra, una luce possibile” e organizzato in sinergia con l’Associazione Universitaria Obiettivo Studenti di Messina e con l’Associazione Culturale Don Giuseppe Riggi, al quale è intervenuto Andrea Avveduto, giornalista, responsabile della comunicazione per l’Associazione pro Terra Sancta e autore, tra l’altro, di “Un maestro per Samir. Storie di rinascita dalla Siria devastata”.

Il progetto “Il Dono” è dedicato al recupero delle eccedenze alimentari e al contrasto alla povertà e alla marginalità sociale ed è stato finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Siciliana (a valere sulle misure D.D.G n. 576 del 11.03.2025 della Regione Siciliana).

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