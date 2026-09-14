“Quando la vita riparte 100 volte”. Incontro con Giorgio Paolucci al Palacultura di Messina

Le storie dei beneficiari del progetto "Il Dono", che offre doposcuola gratuito, affiancamento di Hikikomori e “Lupi solitari”, supporto alle famiglie, recupero cibo e altro ancora

Proseguono le attività de “Il Dono”, il progetto del Banco di Solidarietà Nunzia Manganaro di Messina che realizza un insieme di iniziative e percorsi: doposcuola gratuito, affiancamento di Hikikomori e “Lupi solitari”, supporto alle famiglie, recupero e distribuzione di generi alimentari, viaggi educativi, laboratori e incontri culturali.

Il prossimo appuntamento, promosso assieme al Centro culturale “Don Giuseppe Riggi” che lo organizza, è fissato per venerdì 18 settembre, alle ore 18, al PalaCultura di Messina (Sala Palumbo).

L’incontro si intitola “Quando la vita riparte 100 volte” e vede al centro del confronto le esperienze raccontate in “Cento ripartenze. Quando la vita ricomincia” volume 2 (edizioni Itaca). A parlarne interverrà l’autore del libro, Giorgio Paolucci, editorialista del quotidiano Avvenire, di cui è stato vicedirettore, già curatore di diverse mostre del Meeting di Rimini. Insieme con lo scrittore interverrà Alessandra Calafiore, assessora alle Politiche sociali del Comune di Messina. E l’iniziativa darà voce anche alle testimonianze delle “ripartenze” di persone messinesi che, nel tempo, hanno beneficiato della solidarietà del BdS Nunzia Manganaro e di altre associazioni del terzo settore.

L’appuntamento di venerdì 18 settembre fa seguito all’incontro intitolato “Tra le crepe della guerra, una luce possibile” e organizzato in sinergia con l’Associazione Universitaria Obiettivo Studenti di Messina e con l’Associazione Culturale Don Giuseppe Riggi, al quale è intervenuto Andrea Avveduto, giornalista, responsabile della comunicazione per l’Associazione pro Terra Sancta e autore, tra l’altro, di “Un maestro per Samir. Storie di rinascita dalla Siria devastata”.

Il progetto “Il Dono” è dedicato al recupero delle eccedenze alimentari e al contrasto alla povertà e alla marginalità sociale ed è stato finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Siciliana (a valere sulle misure D.D.G n. 576 del 11.03.2025 della Regione Siciliana).