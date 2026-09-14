 Suona la campanella a Messina, mille studenti a bordo degli scuolabus con 37 linee

Suona la campanella a Messina, mille studenti a bordo degli scuolabus con 37 linee

Redazione

Suona la campanella a Messina, mille studenti a bordo degli scuolabus con 37 linee

lunedì 14 Settembre 2026 - 08:43

Il nuovo anno scolastico è partito e il sindaco Federico Basile fornisce i dati del servizio. "900 minori con disabilità supportati da personale specializzato"

MESSINA – “Tutto pronto per l’avvio del nuovo anno scolastico. Da oggi, in quasi tutte le scuole, suonerà la campanella e migliaia di studenti torneranno tra i banchi. Come amministrazione abbiamo lavorato per fare in modo che i servizi fossero erogati da subito e accompagnassero fin dal primo giorno gli studenti, rispondendo con celerità alle necessità delle famiglie che ne hanno fatto richiesta. Con la nostra flotta di scuolabus saranno 1.394 i minori beneficiari, con 37 linee complessive, di cui 11 dedicate alle scuole che presentano problemi strutturali, e 34 mezzi impiegati, tra quelli di proprietà e quelli a noleggio”. Così il sindaco di Messina Federico Basile.

I servizi agli studenti con disabilità

Aggiunge il primo cittadino: “Come sindaco della Città metropolitana ho voluto assicurare, ancora una volta, la stessa attenzione anche ai servizi per gli studenti con disabilità. Saranno 900 i minori che potranno contare sull’assistenza del personale specializzato e 230 quelli che usufruiranno del trasporto dedicato, attraverso 33 linee e con 477 risorse umane impegnate ogni giorno per accompagnarli durante questo nuovo viaggio. Questi sono numeri. La realtà è fatta di bambini e bambine, ragazzi e ragazze, con un nuovo anno, nuove storie e nuove emozioni da vivere. E questi servizi sono altrettanto fondamentali, perché il diritto allo studio non significa soltanto poter frequentare la scuola, ma poterci andare nel miglior modo possibile. È da qui che ripartiamo. Buon inizio a tutti!”.

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